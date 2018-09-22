Delice doğanı Şakir ile sağlık teknisyeni Ayhan'ın dostluğu

Düzce'de vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirilen delice doğan ile çevre ve sağlık teknisyeni Ayhan Doğru arasındaki dostluk görenlerin dikkatini çekiyor.

Vatandaşlar tarafından kırık kanadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen delice doğanı, burada çevre ve sağlık teknisyeni Ayhan Doğru tedavi etti.

Doğru, "Şakir" ismini verdiği yırtıcı kuş olan delice doğana gözü gibi bakarken tedavisinin tamamlanmasının ardından ondan ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyor.

"Tedavisinin ardından doğaya salacağız"

Şakir ile olan bağını anlatan Doğru, delice doğan kuşlarının yırtıcı olduğunu söyledi.

Doğru, doğanı elleriyle besleyerek tedavi ettiğini, şimdi ise doğal hayata alıştırmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şakir'i bir vatandaş yavruyken bulmuş, biraz bakmış daha sonra bize haber verdiler. Bize geldiğinde daha yavru tüyleri vardı. İnsanlara da biraz alışmış. Doğaya bırakmak için biraz daha gelişmesini istiyoruz. Delice doğan, doğada yırtıcı kuş türündendir. Küçük olduğuna bakmayın, bir güvercini yakalayıp kaldırabilecek güçtedir. Şu anda bunu doğaya alıştırmaya çalışıyoruz. Şu an insanlara çok alışkın, rehabilitasyon merkezimizdeki tedavisinin ardından doğaya salacağız."

"Şakir elimizde büyüdü"

Doğru, Şakir ile güzel bir bağ kurduğunu belirterek, "En az 1,5 aydır doğal hayatından uzak yaşıyor, halen daha yavru tüyleri üzerinde duruyor. Biz bayağı bağlandık birbirimize, uzaktan bağırdığım zaman bana ses veriyor çünkü sürekli ben besliyorum. Şakir diye bağırdığımda ötmeye başlıyor" dedi.

"Şakir, elimizde büyüdü" diyen Doğru, onun gibi birçok hayvanı büyütüp yaban hayatına saldıklarını anlattı.

Doğru, şunları söyledi:

"Bu evcil hayvan değil, kafes hayvanı da değil, doğada yaşaması gereken bir hayvan. Ayrılma süreci biraz zor olacak ama ne yapalım kader."

Kaynak: AA