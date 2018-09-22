İzmir Körfez Festivali'nde yarış heyecanı

İzmir Körfez Festivali kapsamında yat, yelken, kano, kürek ve dragon yarışları yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ikinci kez organize edilen İzmir Körfez Festivali'nin ikinci gününde çeşitli yarışlar düzenlendi.

Kürek ve dragon yarışlarının başlatıldığı Konak Pier'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Armoni Mızıkası konser verdi, dans gösterileri sunuldu.

İlk yılında 43 yatın katıldığı İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda bu yıl 50 yat yer aldı.

Karşıyaka Yelken Kulübü'nden başlayan optimist-lazer-4.20 sınıflarındaki yelken yarışlarında 145 sporcu mücadele ederken, kano ve kürek yarışları ise Konak Pier ile Pasaport Vapur İskelesi arasında yapıldı.

Kaynak: AA