Pasta ustaları "2. Master Of Cake Pasta Yarışması"nda hünerlerini sergiledi

Yurt içi ve dışından pasta ustaları, 2. Uluslararası Master Of Cake Başkent Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali için Ankara'da buluştu.

Festival uluslararası boyuta taşındı

Master Of Cake Organizasyonları Kurucu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, farklı şehirlerde ulusal ve uluslararası pasta ve pastacılık festivalleri düzenlediklerini söyledi.

Samsun'dan doğan markanın şimdi uluslararası platformda olduğunu belirten Uludoğan, bugün Başkent festivalinin ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Pasta ve kurabiyeden oluşan masal köy

2 gün sürecek festivalde Avrupa ülkeleri, İran, Irak ve Azerbaycan'dan katılımcılar olduğunu anlatan Zümra Uludoğan, şöyle konuştu:

"Yarışmada çok başarılı, dünya standartlarında eserler yarışıyor. Festival genelinde 500'ün üzerinde pastacıyı ağırlıyoruz. Yarışmaya kategori bazında katılan pasta sayısı 140. Uluslararası platformda hedefimiz 100-150 arasıydı. Hedefimizi üst düzeyde tutturmuş olduk."

Zümra Uludoğan, festivalde Nurcan Özkara ve ekibinin yaklaşık bir aylık süreçte hazırladığı pastadan masal köyü olduğunu belirterek, "Katılımcılarımız, o masal köyünde gezerek, ağaçtan kurabiye toplayabiliyorlar" dedi.

Kaynak: AA