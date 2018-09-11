Hayvanseverler sokak hayvanlarına atık malzemelerden yuva yapıyor

Edirne'de bir grup hayvansever, çöpten topladıkları atık malzemelerle sokak hayvanları için kulübe yapıyor.

Veteriner Uluç Erkan tarafından kurulan ve sosyal medya üzerinden çalışmalar yapan grup, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Ekip üyeleri, kulübe yapımında kullanılabilecek tahta, mobilya parçaları, halı ve naylon malzemeleri çöplerden toplayıp bir araya getiriyor.

Erkan'ın kliniğinin bahçesini atölye gibi kullanan ekip üyeleri, kış öncesi sokak hayvanları için sıcak yuvalar yapıyor. Erkan, klinikte aynı zamanda tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerini de gerçekleştiriyor.

Toplanan atık malzemelerle her gün bir kulübe inşa eden ekip üyeleri, kulübeleri Edirne Belediyesi'ne ait eski çöplük çevresinde yaşayan sokak hayvanlarının bulunduğu alana yerleştiriyor.

Hayvansever ekip hayırseverlerin mama bağışlarıyla bölgedeki sokak hayvanlarını da besliyor.

Veteriner Uluç Erkan, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Atık malzemeleri sokak hayvanları için yuvaya dönüştürdüklerini belirten Erkan, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlarımızla birlikte çöplerden topladığımız tahta parçaları, yatak, yorgan ve benzeri materyallerle her gün birer kulübe yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda mamalarını getirip, beslemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarda tedavilerini yapıyoruz. Sosyal medyada Bark Team diye bir grubumuz var. Hayvanseverler buradan bize destek olabiliyor. Biz de bu hayvanlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz."

Hayvanseverler olarak hiçbir maddi beklentileri olmadan sokak hayvanları için mücadele ettiklerini anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz gruba gelen bağışlar ve kendi çabalarımızla hiç değilse burada hayvanlara mama getirebiliyoruz. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Başka hiçbir şey için değil. Hayvanları seviyoruz ve onların burada kötü şartlarda yaşamasına göz yumamayız. Eğer göz yumarsak, yardım etmeyen insanlardan bir fakrımız kalmaz. Hiç değilse farkındalık yaratmak, onların yaşamsını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. En üzüldüğümüz şeylerin başında hayvanların alınıp satılması geliyor. Bir doğum günü hediyesi, karne hediyesi veya birinin oyuncağı haline gelmiş durumda. Etrafta sahiplenebilecek yüzlerce hayvan var. Biz 'Satın alma sahiplen' diyoruz."

Kaynak: AA