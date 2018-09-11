Terörden temizlenen Amanos Dağları yamaç paraşütü merkezi oldu

Hatay Arsuz'a 15 kilometre uzaklıktaki Üçgüllük mevkisinde bir araya gelen yamaç paraşütçüleri, Amanos Dağları eteklerindeki bir kilometrelik yamaç burnundan yaptıkları atlayışla uçmanın tadını çıkarıyor.

Amanos Dağları'nda spor yapmanın keyfini sürüyorlar

Terör olaylarından dolayı daha önce Amanos Dağları'nda güvenlik nedeniyle böyle etkinlikler yapamayan vatandaşlar, huzurun sağlanmasının ardından artık güvenli şekilde spor yapmanın keyfini sürüyor.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, yürütülen operasyonlar sayesinde dağlarda korkunun yerini güven ortamının aldığını söyledi.

Uçuş tutkunlarını bölgeye ve Amanos Dağları'na davet eden Kaymakam Musa Sarı, "Hatay son yıllarda gerek Suriye harekatı, Afrin operasyonu ve gerekse de Amanos Dağlarındaki zaman zaman terör hareketliliğiyle gündemdeyken, bugün ise adrenalin tutkunlarının buluşma merkezi durumuna geldi" dedi.

"Bölge huzur şehri haline geldi"

Amanos Dağları'ndaki teröristlerin, son yıllardaki kararlı mücadeleyle bölgeden temizlendiğini belirten Kaymakam Sarı, şunları söyledi:

"Afrin harekatından sonra Suriye sınırından da geçişler önemli ölçüde azaldı. Böyle olunca bölge huzur şehri haline geldi. Bölgemizi böyle huzurlu görmek bizi de sevindiriyor."

"Amanos Dağları'nda güvenlik sorunu kalmadı"

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da devletin kararlı şekilde teröristleri bölgelerinden püskürttüğünü, insanları ilçeye çekmek için bölgenin yapısına uygun etkinlikler yapacaklarını belirtti.

Nazım Culha, Amanos Dağları'nda güvenlik sorunu kalmadığına işaret ederek, yerli ve yabancı turistleri gerek ilçeyi gerekse Amanosları görmeye davet etti.

"Her türlü yamaç paraşütünün yapıldığı bir ortam var"

Uçuş eğitmeni Yılmaz Verim ise Türkiye'deki yamaç paraşütçülerini Amanos Dağları'na beklediklerini söyledi.

Eğitmen Yımaz Verim, "Bir zamanlar terör olaylarından dolayı güzelim dağlara çıkamıyorduk. Ama son yıllarda yapılan operasyonlarla bu dağlardaki problemler çözüldü. Şu an gönül rahatlığıyla Amanos'un birçok bölgesinde çok rahatça uçuşlar yapıyoruz. Her türlü yamaç paraşütünün yapıldığı bir ortam var" dedi.

"Dağlarımızda artık huzur var"

İlk defa Amanos Dağları'nda atlayış yapan bölge sakinlerinden Zekeriya Arslan da bunun baştan sonuna kadar heyecan ve adrenalin veren bir duygu olduğunu vurguladı.

Yamaç paraşütünün ölmeden önce yapılması gereken bir spor olduğunu belirten Zekeriya Arslan, "Terör lanetinden kurtulduk ondan daha güzel bir haber yok. Şimdi dağlarımıza çıkıyoruz artık herhangi bir korkumuz yok. Silahlı kuvvetlerimize çok teşekkür ederiz. Dağlarımızda artık huzur var diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yüksekte çok heyecanlandığını anlatan Özdal Dorlaş, Amanos Dağları'ndan atlamanın kendisi için çok güzel bir macera olduğunu söyledi.

Kaynak: AA