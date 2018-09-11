Sinoplu çift Siirt'in sokaklarını renklendiriyor

Sinoplu duvar ressamı Fatih ve Hülya Avan çifti, Siirt'in duvarlarını süslüyor.

İl il gezerek duvarları tuvale dönüştüren Fatih ve eşi Hülya Avan, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirme yaptığı Siirt Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kente davet edildi.

Çift, görüntü kirliliği oluşturan duvar ve trafo duvarlarını çeşitli motifler ve resimlerle donatıyor.

Belediyenin kent estetiğine katkı sunan çalışması ve Avan çiftinin hizmeti Siirtlilerin beğenisini topladı.

30 şehir gezdiler

Fatih Avan, 21 yıldır bu işi yaptığını, belediyelerden talep geldikçe trafo ve duvarları süslediklerini söyledi.

Eşi ile bugüne kadar yaklaşık 30 il gezdiklerini ve bu hizmeti sunduklarını anlatan Fatih Avan, son olarak Siirt Belediyesi ile irtibat kurduklarını belirtti.

"Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz"

Fatih Avan, "Bana bazı trafo ve duvarların resimlerini gönderdiler. Ben de onlara örnek çalışmalarımı attım. Beğendiler ve beni Siirt'e davet ettiler. Trafo, park ve bahçe duvarı ile alt geçitlere ait duvarları çeşitli süslemelerle güzel ve estetik bir hale getiriyoruz" dedi.

Duvarların bu şekilde hem çevreye uyumlu hale geldiğini hem de vatandaşlar tarafından beğenildiğini söyleyen Fatih Avan, "Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Halkımız bu çalışmalara sahip çıkarsa çok memnun oluruz. Çünkü onların memnuniyeti için çalışıyoruz" diye konuştu.

Avan, Siirt Belediyesi'nin iş birliğiyle kenti daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktardı.

"Güzel şehrimizi daha da güzelleştireceğiz"

Hülya Avan da, Siirt'te duvar süsleme çalışmalarına yeni başladıklarını, vatandaşların tepkilerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Kentin tarihi özelliklerini yansıtan süsleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Avan, "İnşallah güzel şehrimizin duvarlarını süsleyerek daha da güzelleştireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: AA