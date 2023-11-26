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Yaşam
İHA 26.11.2023 14:09

Hafız usta, Kur'an okuyarak bakırcılık yapıyor

Mardin'de 73 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden 80 yaşındaki Selahaddin Akalpoğlu, 67 yıl önce hafız oldu.

Hafız usta, Kur'an okuyarak bakırcılık yapıyor
[Fotograf: İHA]

Küçük dükkanında, hem işini yapıyor hem de Kur'an'ı okuyor. 1955'te Kur'an hafızlığına başladığını ve 15 yaşında hafız olduğunu söyleyen Selahaddin Akalpoğlu, Kur'an'ı ezberlemenin zor olduğunu ancak insan da azim olduktan sonra her şeyi yapabileceğini söyledi.

Hafız usta, Kur'an okuyarak bakırcılık yapıyor

8 yaşında amcasının yanında çırak olarak başladığını anlatan Akalpoğlu, "Küçük yaştan beri çekik sallıyorum. Bu meslek bana amcamdan kaldı. Daha sonra amcam da bırakıp İstanbul'a yerleşti. Şimdi tek başıma yapıyorum. Artık çırak yetişmiyor. Yetiştirdiklerimiz de bıraktı. El ayak perişan oluyor. Bu yüzden insanlar bu mesleği yapmak istemiyor" dedi. 

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