Hafız usta, Kur'an okuyarak bakırcılık yapıyor

Küçük dükkanında, hem işini yapıyor hem de Kur'an'ı okuyor. 1955'te Kur'an hafızlığına başladığını ve 15 yaşında hafız olduğunu söyleyen Selahaddin Akalpoğlu, Kur'an'ı ezberlemenin zor olduğunu ancak insan da azim olduktan sonra her şeyi yapabileceğini söyledi.

8 yaşında amcasının yanında çırak olarak başladığını anlatan Akalpoğlu, "Küçük yaştan beri çekik sallıyorum. Bu meslek bana amcamdan kaldı. Daha sonra amcam da bırakıp İstanbul'a yerleşti. Şimdi tek başıma yapıyorum. Artık çırak yetişmiyor. Yetiştirdiklerimiz de bıraktı. El ayak perişan oluyor. Bu yüzden insanlar bu mesleği yapmak istemiyor" dedi.