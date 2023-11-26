6 yaşındaki Yazgül, işitme engelli ailesinin duyan kulağı, konuşan dili

Yazgül Tanyeri, altı yıl önce dünyaya geldi. İşitme engelli anne babanın evladı Yazgül, hem onlara hem evlerine ses oldu.

Küçük Yazgül'ün gözü sürekli anne-babasının üzerinde. Ailesinin sesi, aslında bir nevi anne-babasının velisi.

Anne babası işitme engelli olduğu için, o bir KODA. Yani ebeveynlerinin duyan kulağı, konuşan dili.

Ailesinin en büyük yardımcısı

Yazgül, doğuştan işitme engelli anne-babanın günlük hayattaki en büyük yardımcısı.

Yazgül, önce işaret diliyle tanıştı. Konuşmayı sonra, akrabalarından öğrendi. Annesi ve babası, Yazgül'ün konuşmaya başladığını, "anne-baba" dediğini duymadı.

Anne babası günlük hayatta sık sık kızları Yazgül’e ihtiyaç duyuyor. Ebeveynleri alışverişe, devlet dairelerine onunla gidiyor. Küçük kız, o yaşında sorumluluk alıyor.

"Annem bazen bir şey aldığında isminin ne olduğunu bilmediği zaman bana soruyor bende işaret diliyle ona söylüyorum. Bazen annem fiyatı kaç olduğunu anlamadığında ben söylüyorum. Anndem de anlıyor."

En büyük desteği akrabaları veriyor

Annesi, Yazgül'ü büyütürken engelinden dolayı problemler yaşadı. Çevresinin desteği ile o zorlu süreci atlattı. Ailesi okuma yazmayı yeni öğrenen Yazgül’ün ödevlerine internetten yardım alarak destek oluyor.

Anne Serap Tanyeri, Yazgül'ün eğitim sürecinde yaşadıkları zorlukları işaret diliyle anlattı.

"Öğretmenle anne baba toplantısı yapıldı. Gittim. Herkes sözel iletişim kuruyordu. Ben hiç bir şeyi anlamadım. En son sıramı bekledim. Bir bayan bana yardımcı oldu. Ve yazarak iletişim kurduk. Ama son derece zorlanıyoruz bu anlamda. Ailemden birini her zaman götürmek zorundayım ya da yazgül'ü yanımızda olacak ama o zamanda öğretmen yazgül'ün yanında rahatsız oluyor."

"Aileme yardımcı olduğum için mutluyum"

Yazgül, ailesiyle birlikte etkinlik yapmaktan, onlara yardımcı olmaktan oldukça mutlu.

"Bazen annem kapı çaldığında görmüyor. Ben ona söylüyorum. Kapımızın ışığı var ve zili var. Annem babama yardımcı olduğum için mutlu oluyorum."

Haber: Yasemin Asan

Kamera: Deniz Eryılmaz