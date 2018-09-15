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"Güven Çemberi" ile çocuklar ve yaşlılar kaybolmayacak

Çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanların nerede olduklarını haber veren ve ilk olduğu belirtilen "Güven Çemberi Projesi" Antalya'da hayata geçirildi.

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&quot;Güven Çemberi&quot; ile çocuklar ve yaşlılar kaybolmayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir ve gelecek vizyonu kapsamında  güvenlik önlemine yönelik proje gerçekleştirdi.

Dünyada ilk olduğu ifade edilen Güven Çemberi Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirildi.

Konyaaltı'na kurulan akıllı direklerle telefonlar şarj edilebiliyor, güneş enerjisiyle aydınlatma imkanı ve wi-fi hizmeti sunuyor.

Çocuklar, yaşlılar, alzaymır hastaları ve evcil hayvanlara takılan akıllı bileklikler sayesinde telefonlardaki aplikasyondan kaybolan kişi veya hayvanın yeri kolayca tespit edilebiliyor.

"Akıllı şehirler, yeni belediyecilik sisteminin en önemli parçası"

Başkan Türel, Olbia Meydanı'nda düzenlenen toplantıda, akıllı şehirleri önemsedikleri için önemli bir proje yaptıklarını söyledi.

Teknoloji kullanmadan halkı memnun etmenin mümkün olmadığına işaret eden Türel, "Akıllı şehirler, yeni belediyecilik sisteminin en önemli parçası. Dünyada devletler değil, şehirler yarışıyor." dedi.

Antalya olarak çağı yakalayıp önüne geçerek liderlik yapmak istediklerini aktaran Türel, kentte toprağın nem durumuna göre sulama yapılan sistemler olduğuna dikkati çekti.

"Dünyada bir ilk olarak Konyaaltı sahilinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle artık sahilimiz, aileler, çocuklar, bütün unsurlar çok daha güvenli olacak. Bileklik ile telefondaki sinyalden artık merak ettiklerimizin nerede olduğunu kolayca takip edebileceğiz." diyen Türel, kaybolan çocuğa, yaşlıya ve evcil hayvanlara anında ulaşabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: antalya, güven çemberi, Konyaaltı sahili, menderes türel
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