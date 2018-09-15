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Dünya Temizlik Günü'nde gelinlik ve damatlıkla çöp topladılar

Çankırı'da düğünleri olan Tahir ve Menekşe Kiremit çifti, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gelinlik ve damatlıkla çevre temizliği yaptı.

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Dünya Temizlik Gününde gelinlik ve damatlıkla çöp topladılar

Çankırı Şehit Metin Selim Çelikel Sokağı'ndaki parka gelen Tahir ve Menekşe Kiremit çifti, düğün salonuna gitmeden önce ellerine giydikleri eldivenle çöp topladı.

Gelin Menekşe Kiremit, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için çöp topladıklarını söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini belirten Menekşe Kiremit, bütün vatandaşları çevre temizliğine davet etti.

Damat Tahir Kiremit ise temizliği yaptıktan sonra düğün salonuna gideceklerini belirterek, çevre temizliğinin taşıdığı önemine değindi.

Kiremit çifti, daha sonra düğünlerini gerçekleştirmek üzere düğün salonuna gitti.

Kaynak: AA

Etiketler: dünya temizlik günü, 15 Eylül
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