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Dünya Temizlik Günü'nde gelinlik ve damatlıkla çöp topladılar

Çankırı'da düğünleri olan Tahir ve Menekşe Kiremit çifti, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gelinlik ve damatlıkla çevre temizliği yaptı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:23





