Gönüllü gençler okulun çehresini değiştirdi

9 öğretmenin görev yaptığı, yaklaşık yüz öğrencinin eğitim gördüğü okulun tadilatını ve boyasını yapmak için işe koyulan gençler, kendi aralarında biriktirdikleri para ve hayırsever esnaftan aldıkları malzemeler ile köye gitti.

Tadilat işlemini birkaç günlük çalışma sonunda bitiren gençler, daha sonra tüm okulu öğretmenlerin yardımıyla boyadı.

Okulda tüm sıraların bakımını yaparak renk renk boyayan gençler, eğitim ve sosyal mesajlar içeren figürler çizdi.

"Yorulduk fakat yeni neslin eğitimi için güzel bir ortam hazırladık"

Gençlerden Merve Saray, arkadaşlarıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılında köylerde eğitim gören öğrencilere katkı sunmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Okulda tadilat ve boyama işlemlerini yaptıklarını ifade eden Saray, "Fırçayla okulu ve sıraları çok güzel renklerle boyadık. Yaptığımız resim ve figürlerde okula değişik bir estetik kattığımızı düşünüyoruz. Yorulduk fakat yeni neslin eğitimi için güzel bir ortam hazırladık" diye konuştu.

Gençlerden Kübra Memi ise kardelenler için yaptıkları çalışmadan çok mutlu olduklarını, hafta başı okula gelecek yaklaşık yüz öğrencinin yaşayacakları mutluluğu şimdiden hissettiklerini kaydetti.

Okul Müdürü Mehmet Karan ise gençlerin bu çalışmaları karşısında çok mutlu olduklarını, okulda görev yapan öğretmenlerin yardımıyla okulun yeni eğitim ve öğretim yılında güzel bir şekilde hazırlandığını ifade etti.

Okullarının boyandığını gören köydeki öğrenciler ise zaman zaman yardımda bulunarak, gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA