Atık kağıtların geri dönüşümü için çağrı

Kağıt sektörünün kurdaki gelişmelerden daha az etkilenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından, atık kağıtların daha etkin toplanılması ve bu konudaki toplumsal bilincin artırılması çağrısında bulunuldu.

Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Genel Sekreteri Osman Kaytan, Türk kağıt geri dönüşüm sanayisinin son yıllarda yaptığı yatırımlarla kağıt üretim kapasitesini 2020 itibarıyla yıllık 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Ancak ülke içerisindeki yüzde 50'lik geri kazanım oranının, yatırım hızına yetişemediğini belirten Kaytan, sektörün üretime devam etmek için atık kağıdı ithal etmek durumunda kaldığına dikkat çekti.

Kaytan, "Değeri nispeten düşük ham maddeyi ithal edip katma değer yaratarak ihraç etmek ekonomimiz için her ne kadar çok önemli bir katkı sağlasa da sektör olarak tercihimiz yurt içindeki kağıdın özellikle evlerden daha etkin ve temiz toplanarak temin edilmesidir" dedi.

Kaytan, son dönemde değişen kurların birçok sektörü olduğu gibi kağıt geri dönüşüm sanayisini de olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şunları konuştu:

"Artan atık kağıt fiyatlarına ve ağırlıklı olarak kullanılan ithal kimyasal katkı maddelerine enerji maliyetlerindeki artışın da eklenmesiyle bitmiş ürün fiyatları doğal olarak artmıştır. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki satışlarda yaşanan yavaşlama sektörün yaklaşık 1,5 yıldır yaşamakta olduğu olumlu ekonomik atmosferi önemli ölçüde değiştirmiştir. Kurun belli bir değerde çıpalanmasıyla orta ve uzun vadeli yatırım-büyüme planları yapmayı sürdürebilecek sektörümüzün, daha önce de olduğu gibi bütün bu sıkıntılardan güçlenerek çıkacağına dair inancı tamdır. "

"Halen evlerdeki kağıtlar çöpe atılıyor"

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş da Türkiye'deki kağıt üretiminin ithalata bağlı ve yerli üretimin de düşük olması nedeniyle kağıt sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Kağıt atıkları ne kadar yaygın şekilde toplayıp imalat sürecine katarsak dışa bağımlılık yıllar içinde daha az hale gelecektir" dedi.

Kağıt üretiminin yüzde 85'ine kadar atık malzeme kullanılabileceğinden bahseden Pektaş, toplanan kağıt atıklarının miktarının artmasıyla yerli ve milli üretimin de o derece fazla olacağını söyledi.

Pektaş, temel sorunun, atık kağıtların ayrı toplanması konusundaki toplumsal bilincin eksik olması olduğunu bildirerek, şunları söyledi:

"Atık kağıt üretimini ve toplanmasını artırırsak, kağıtta dışa bağımlılık o derece azalacaktır. Halen insanlar evlerindeki kağıt atıkları çöpe atıyor. Herkesin evinde kağıtları ayrı toplaması lazım. Yurt dışına para vermek yerine bu atıklar toplansın. Sen ayrı toplamazsan, bir diğeri toplamazsa, kim toplayacak? Apartmanda birisi örnek olup kağıt atıklarını toplamaya başlarsa, herkes toplamaya başlar. Belediye arandığında da ilgili şirket gelip atıkları alır. Bu atıklar da geri dönüşüm sürecine dahil olur."

Kaynak: AA