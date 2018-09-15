Bileyici ustası duygularını yazıya döküp iş yerinin duvarına asıyor

Diyarbakır Sur'da 40 yıldır bileyicilik yapan 58 yaşındaki Recep Paçal, ekmek teknesinin duvarlarını duygu ve düşüncelerini yazdığı özlü sözlerle süslüyor.

Çocukluktan bu yana mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Paçal'ın hedefi bu sözleri bir kitapta toplamak.

"Öğretmenliği kazandım bileyiciliği tercih ettim"

Recep Paçal, bu mesleği çocuk yaşlarda babasından öğrendiğini söyledi.

Mesleğin kendi tercihi olduğunu belirten Recep usta, "Liseden mezun olduktan sonra öğretmenliği kazandım ancak bu mesleği çok sevdiğim bileyiciliği tercih ettim. Mesleğimi severek yapıyorum. Sadece askere gittiğimde işime ara verdim. Ölene kadar da bu işime devam edeceğim" dedi.

"Yazarak mesaj da veriyorum"

Bileyicilik mesleğinin incelik istediğini anlatan Recep Paçal, şunları ifade etti:

"Emekli oldum ama boş oturmaktansa çalışabildiğim kadar mesleğimi sürdüreceğim. Hassas bir yapım var. Şiir yazmayı da çok seviyorum. Lise yıllarında başladığım bu tutkum devam etti. Duygusallığım fazla. Duygularım yazıya dökülünce güzel bir tablo ortaya çıkıyor. Yazarak kendimi rahat hissediyorum. Kişileri kırmaktansa yazarak o kişilere mesaj da veriyorum. Her şiirin bir hatırası var bende. Ölene kadar yazmayı düşünüyorum."

"Çocuklarıma hatıra kalmasını istiyorum"

Recep Paçal, iş yeri olarak kullandığı dükkanın 1971 yılına kadar evlerinin bir odası olduğunu, bu nedenle iş yerinin kendisinde ayrı hatırası bulunduğunu söyledi.

Sur’da, terör örgütü mensuplarının kazdığı çukurlar ve saldırıları nedeniyle iş yerinden dört ay uzak kaldığını ve bunun kendisini üzdüğünü ifade eden Paçal, şöyle konuştu:

"Dükkanımdan uzak kalmam bende hasret uyandırdı. Geldiğim gibi 'Anılarımı yaşadığım, daracık küçelerini gezmeyi özlediğim Sur' diye not yazdım. Olaylar nedeniyle dükkanıma gelemediğim aylarda şiir yazdım. Dükkanıma ilk geldiğimde en çok şiirlerime bir şey olup, olmadığını merak ettim. Geldiğim gibi yazdığım bütün şiirleri bir deftere geçirdim. Yazdığım şiirlerimin çocuklarıma hatıra kalmasını istiyorum. Şiirlerime tarih atıyorum."

"Zanaat altın bileziktir"

Okuyan çocukların da bir meslek öğrenmesinin önemli olduğunu belirten Recep usta, anne ve babalara çocuklarına mutlaka bir meslek öğretmeleri tavsiyesinde bulundu. Tecrübeli usta, "Zanaat altın bileziktir. Kollarında bulunsun. Bir gün muhakkak işe yarar" dedi.

Kaynak: AA