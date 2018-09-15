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Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nda Nevşehir-Erciyes etabı tamamlandı

Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilen üç etaplı Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı Nevşehir-Erciyes etabı tamamlandı.

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Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turunda Nevşehir-Erciyes etabı tamamlandı

Nevşehir Diriliş Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, 131 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Zorlu parkurda pedal çeviren sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda bulunan bitiş çizgisine ulaştı.

Türkiye, Kazakistan, Litvanya, Ukrayna ve Letonya'dan bisikletçilerin katıldığı yarışta, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımından Mustafa Sayar birinci, Vino Astana Motors takımından Alexey Voloshin (Kazakistan) ikinci, aynı takım sporcusu Alexander Semenov (Kazakistan) üçüncü oldu.

Etkinlik, yarın Kayseri kent merkezindeki son etabın ardından ödül töreniyle sona erecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu, pedal, Nevşehir, Erciyes
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