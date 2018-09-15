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3,5 milyon liralık otomobil yolda kaldı

İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 3,5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Araç, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.

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3,5 milyon liralık otomobil yolda kaldı

İstanbul’da Büyükdere Caddesi Maslak mevkii Sarıyer istikametinde dün saat 17.00 sıralarında, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu.

Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı.

Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı. Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.

İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

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