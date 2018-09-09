Günlük hayatı mavi suların derinliklerine taşıdılar

33 yaşındaki Önder Diktaş, 6 yıl önce hobi olarak başladığı dalışta, kısa sürede başarılı bir dalgıç oldu. Dalış turizmine katkı sağlamak isteyen Diktaş, arkadaşlarının da desteğiyle mavi suların derinliklerinde çeşitli etkinlikler yapmaya başladı.

Su altında yaptığı "bisiklet sürme", "ofis ve kamp ortamı", "uyuma", "tavla oynama", "su altında evlenme" gibi etkinliklerle öne çıkan Diktaş, çektiği videolarla su altının güzelliğini herkesle paylaşıyor.

Videolara güzel yorumlar alıyorlar

Önder Diktaş, Muğla Fethiye'nin Türkiye'nin en güzel dalış noktalarına ev sahipliği yaptığını, bölgede herkesin dalış yapabileceği yerlerin olduğunu söyledi.

Yaşadıkları heyecanı paylaşmak istediklerinden bahseden Diktaş, bu amaçla su altında farklı konuları canlandırmayı düşündüklerini anlattı.

İlk olarak amatörce yaptıkları etkinlikler ilgi görmeye başlayınca bunları daha da geliştirdiklerini vurgulayan Diktaş, dalışı tanıtmak amacıyla çektikleri videolara çok güzel yorumlar aldıklarını da belirtti.

"Ayağını havuza sokmamış insanlar bile dalış yapabilir"

Diktaş, güzel ve keyifli bir spor olan dalışı tanıtmak için etkinliklere devam edeceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Suyun altına yatak yorgan indirdik. Takım elbise ve çantayla masada çalıştık. Tek amacımız dalış turizmini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Fethiye'nin dalışta üst sıralara gelmesini istiyoruz. Dalış dünyada yapılan en güvenli spor dalları arasında yer alıyor. Kimse bunu yapmaktan korkmasın. Herkesin bir kez de olsun dalış yapmasını istiyoruz. Hiç deniz görmemiş, ayağını havuza bile sokmamış insanlar bile dalış yapabilir. Ekipmanlarla verilen kısa eğitiminden sonra eğitmenin gözetiminde 5 metre suyun altına iniliyor."

Fethiye'de dalış yapanların batıkları, balıkları ve su altı canlılarını görebildiğini, dalış yapılan bölgelerin doğal akvaryum gibi olduğunu vurgulayan Diktaş, ilk kez dalış yapanların "İyi ki gelmişim ve dalış yapmışım" dediğini anlattı.

Kaynak: AA