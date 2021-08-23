"Aniden önüme çıktı...

Ne olduğunu anlamadım...

Her şey bir anda oldu..."

Bu sözleri duyduğumuz trafik kazalarının birçoğunun sebebi: Gözler açıkken uyuma hali, yani yol hipnozu.

İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan "yol hipnozu" kavramı, sürücünün gözlerinin açıkken bilincinin kapalı olması olarak açıklanıyor. Bu durumda araçtaki diğer kişiler sürücünün uyuduğunu fark etmiyor.

Birçok kazaya sebep oluyor



Otoyol hipnozu da denilen bu durumda gözün yoldaki sabit bir noktaya odaklanması sonucu kişinin algısı neredeyse tamamen kapanıyor.



Bu durumda zihnimizin bir tarafı hipnoz halindeyken diğer tarafı otomatik olarak aracı sürmeye devam ediyor. Bu nedenle sürücü yolda neleri gördüğünü, nerelerden geçtiğini hatırlayamıyor.

Özellikle uzun süre araç kullanıldığında gerçekleşen "yol hipnozu" birçok kazaya sebep oluyor. Yol kenarında duran araçlara yüksek hızla çarpma sonucu oluşan kazalar bunların başında geliyor.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Nelere dikkat edilmeli?

Peki, yol hipnozundan kaçınmak için nelere dikkat edilmeli?

-En az 5 saat uykudan sonra yeterince dinlenmiş bir şekilde yola çıkılmalı.

-Aracın iç sıcaklığı kontrol edilmeli, araç sık sık havalandırılmalı.

-Sabit bir yere odaklanmamak için zaman zaman trafik levhaları, yol kenarındaki ağaçlar takip edilmeli.

-Sürücünün yanında birileri varsa dikkat dağıtmayacak şekilde sürücüyle sohbet etmeli.

-Sabit ritimli müzik dinlenmemeli.

-2-2.5 saatte bir çay-kahve molası verilmeli.



Unutmayın! Gideceğiniz yere geç varmak hiç varamamaktan iyidir.