Görme engelli daire başkanı bisikleti 'makam aracı' yaptı

Türkiye'de yaklaşık 4 yıl önce ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelliler Dairesi'nin Başkanı Yusuf Çelebi, hem sağlıklı yaşamak hem de farkındalık oluşturmak için makam aracı olarak bisikleti tercih etti.

"Makam bisikleti"yle pedal çeviriyor

Her sabah takım elbisesiyle şoförünün kontrolündeki çift kişilik "makam bisikleti"yle evinden ayrılan Çelebi, araç sürücülerinin ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında pedal çeviriyor.

Yusuf Çelebi 10 dakika süren bisiklet yolculuğunun ardından iş yerine ulaşıyor.

Çelebi, kurum ziyaretlerinde de makam aracı olarak bisikleti kullanıp, hem spor yapıyor hem de araç trafiğinin yoğunluğundan kurtularak zamandan tasarruf sağlıyor.

Engellilerin kent yaşamının her alanında yer alması gerektiğini belirten Çelebi, bisiklet ve beraber yaşama kültürünü aşılamak için pedal çeviriyor.

"Bisiklet herkese lazım olduğu kadar engellilere de lazım"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı da olan Yusuf Çelebi, bisiklete binmekten mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bisiklet herkese lazım olduğu kadar engellilere de lazım. Bisiklet, trafikten kurtulmak, kentleri trafiksiz hale getirmek ve aynı zamanda spor yapmak için idealdir. Engelli bireylerimizin büyük bir kısmı toplu taşıma kullandığı için kendi enerjisini dışarıya veremiyor ama bisiklete binerse enerjisini atmış olur."

Hem farkındalık yaratıyor hem de ekonomik

Çelebi, bisiklet kullanmasının hem farkındalık yarattığını hem de ekonomik olduğunu anlattı:

"Aynı zamanda ben de diğer bireyler gibi bisiklete binme hakkımı kullanmış oldum. Engellilerle yalnız evde yaşamak değil, yalnız dairede yaşamak değil, her alanda beraber olmak, olduğumuzu göstermek için bisiklete biniyorum. Ben öyle inanıyorum ki bisiklete binişimle beraber, diğer insanların da bisiklet kullanma oranı artacaktır. Bu vesileyle de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır."

Engellilere çift kişilik bisiklet

İnsanlara bisiklet kültürünü aşılamak için belediye tarafından tramvay duraklarına bisiklet konulduğunu ve bisiklet yolları yapıldığını hatırlatan Çelebi, engellilerin de bu hizmetten yararlanması gerektiğini söyledi.

Yusuf Çelebi, Gaziantep'in "engelsiz kent" haline geldiğini şöyle anlattı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla engellilere yönelik bisikletler aldık. İlerleyen günlerde duraklara koyacağız. Böylelikle beraber yaşama kültürünü genişletmiş olacağız. Diyelim ki eşiniz görme engelli, onun da spor yapma hakkı var. Siz öne binip eşiniz de arkaya bindiği zaman hem sizinle birlikte yolculuk yapmış olur hem de sizinle beraber hayata katılmış olur. Diğer yandan da spor yapmış olur. Hatta biri ayakları olmayan, diğeri görmeyen iki engelli de bisiklet sürmenin mutluluğunu yaşayabilir. Birbirine destek vererek biri ayaklarından diğeri gözlerinden faydalanmış olur. Çok rahat ikisinin bir kafeye gitmemesi için bir engel yok."

Kaynak: AA