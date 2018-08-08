Koyun kırkma geleneği türkü ve halaylarla yaşatılıyor

Hakkari Yüksekova'da koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için her sene düzenlenen kırkma şenliği, renkli görüntülere sahne oluyor.

Etkinlik şenlik havasında geçiyor

Karadağ köyünde besiciler, şenlik için gerekli malzemeleri alarak suyun olduğu alanlarda aileleriyle çadırlar kurdu.

Köylüler, şenlik havasında geçen etkinlikte önceden yıkanan yaklaşık 2 bin koyunun ayaklarını bağlayarak büyük bir özenle kırktı.

Elde edilen koyun yünü, yorgan yapımı ya da genç kızların çeyiz ihtiyacı için kullanılıyor.

Yörede "Bexbır" olarak adlandırılan koyun kırkma işlemi, Kürtçe türküler eşliğinde çekilen halaylarla akşam saatlerine kadar sürüyor.

"Herkes bir koyun kesip pişirir"

Besici Selami Erez, her sene 5-10 ağustos tarihleri arasında bu şenliği düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Şenliğimizi yapıyoruz. Herkes bir koyun kesip pişirir. İlçe merkezinden de arkadaşlar, misafirler, akrabalar geliyor. Köyde hemen hemen herkesin koyunu bulunuyor. Yüksekova'da yaşayıp da şenlik için buraya gelerek koyun kırkanlar da var."

Gelenek yüzyılı aşkındır sürüyor

Selami Erez, her sene yaklaşık 2 bin koyunu kırktıklarını anlattı:

"Bu gelenek eskilere dayanıyor. Yüzyılı aşkındır devam ediyor. Her sene yapıyoruz. Türküler söylüyoruz, yemekten sonra halayımızı çekiyoruz, eğlencemizi yapıyoruz. Top oynayacağız, voleybol oynayacağız. Bu şekilde eğlencemiz akşama kadar sürecek. Tam bir şenlik havasında geçiyor. Yünü genelde nevresim için kullanıyorlar. Yorgan, yastık yapıyorlar. Genç kızların çeyizi için kullanılıyor."

Besici Abdulgafur Düzen ise eskiden koyunları yaylalarda yıkayıp orada kırktıklarını belirterek, "15 yıla yakındır burada koyunları kırkıyoruz. Herkes bir işle meşgul oluyor. Kadınlar yemek pişirir, çocuklar da akranlarıyla oyunlar oynar. Bu şenlik gayet renkli geçiyor" dedi.

Kaynak: AA