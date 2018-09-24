Giresun'da tritikale ve lenoks tohumu dağıtılacak

Giresun'da, kaliteli kaba yem üretimini artırmak için yeni yem bitkileri deneme çalışmaları kapsamında, tritikale ve lenoks tohumu dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tritikale ve lenoks tohumlarının 4 bin dekar alana ekileceğini duyurdu.

Açıklamada, DOKAP tarafından finansmanı sağlanan Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da tohumların ekiminin yapılacağı vurgulandı.

"Tritikale, buğday ve çavdarın melezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir bitkidir. Tritikale elde etmek için yapılan melezlemede ana bitki olarak buğday, baba bitki olarak çavdar kullanılmaktadır. Bu nedenle tritikalenin asitli, tuzlu topraklarda yetişebilmesi, kurağa ve soğuğa dayanıklı olması çavdardan, ekmeklik kalitesinin yüksek oluşu ise buğdaydan kaynaklanmaktadır."

"Protein oranı yüksek ve kış soğuklarına dayanıklı"

Dayanıklılık özelliklerini çavdardan, kalite ve yüksek verimlilik özelliklerini de buğdaydan alan tritikalenin buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllara göre topraktan daha iyi yararlandığı belirtilen açıklamada, özellikle eğimli, toprak derinliği az, çorak ve kışları çok sert geçen bölgelerde buğdaydan daha fazla ürün verdiği, yine soğuk zararı nedeniyle arpanın kışlık ekilmesinin riskli olduğu bölgelerde güvenle yetiştirildiğinden bahsedildi.

Lenoksun yaprakları ve yumruları çiftlik hayvanları tarafından iştahla yenilen, ikinci ürün olarak değerlendirilen, yüksek verimli, protein oranı yüksek ve kış soğuklarına dayanıklı, tek yıllık yem bitkisi olduğu vurgulanan açıklamada,"Lenoks, büyükbaş hayvan üreticilerinin günlük yem maliyetlerini düşürmek için kullanabilecekleri yem bitkileri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Yeşil ot olarak hayvanlara verilebildiği gibi silaj yapılarak da kaliteli bir yem temin edilebilir. Ayrıca sarı çiçekleri arılar için polen ve nektar kaynağıdır" denildi.

Açıklamada, proje ile hayvancılığın önemli olduğu ilçelerde yem maliyetlerinin azaltılması ve et-süt verimin artmasına katkı sunulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: AA