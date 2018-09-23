'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, İzmir Konak Meydanı'nda bir araya geldi.

Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, bisikletli erkekler ve huzur evi sakinleri de destek verdi.

Tura katılan kadınlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Beyaz Kırlangıçlar" adlı bisikletli trafik polisleriyle de hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Egsoz kokusuna karşı çiçek kokusu"

Etkinliği organize edenlerden Sema Gür, yaptığı açıklamada, süslü kadınların ilk kez 2013 yılında İzmir'de bir araya gelip tur düzenlediğini, bu yıl ise yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak 63 kentte "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun düzenlendiğini söyledi.

Gür, bisikletin kent içi yaşamın bir parçası olduğunu belirtti.

"Çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı. Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığına eminiz. Biz İzmir'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egsoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyoruz."

"Kadınların özgür olmasını istiyoruz"

Etkinliğe 4 yaşındaki oğluyla ve eşiyle katılan Gülşah Dinçer Eren de tura 3. kez iştirak ettiğini söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Eren, "Farkındalık yaratmak içinde iyi bir ortam. Bisikletinin ulaşım aracı olarak daha çok ön plana çıkmasını ve kadınların özgür olmasını istiyoruz." dedi.

Eskişehir

Eskişehir'de, bisikletlerini süsleyen onlarca kadının katıldığı etkinlik, tarihi Odunpazarı Evleri'nin merkezi olan meydandan başlayıp, Hatboyu Yürüyüş Yolu'nda sona erdi.

Süslü kadınlar ve onlara destek veren erkek, kadın, yaşlı, genç, çocuk yaştaki bisikletliler, yaklaşık 5,5 kilometre bisiklet sürdü.

Sosyal medya platformlarında Eskişehir'deki etkinliği düzenleyen Öznur Albuz, etkinliğe katılan kadınlar adına yaptığı konuşmada, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne vurgu yapmak için burada olduklarını söyledi.

"Bisiklet sağlıktır"

Etkinliği düzenleyen gönüllü kadınlardan Rana Öğretir de 3 yıldır bisiklet turlarına katıldığını aktardı.

"Etkinlik her yıl gelişiyor. İlk başladığımızda çok kısa bir tur olmuştu. Böyle bir oluşumun içinde olmak gurur verici. Zaten bisiklet sağlıktır. Hem kişi hem de toplumun sağlığı için çok önemli. Ancak şehirlerimizde bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Böyle gülümseyen bir etkinlikle sesimizi duyurmak istiyoruz. Herhangi bir dernek, kurum, kuruluşa bağlı olmadan, sadece kadınların dayanışmasıyla ortaya çıkan bu duyarlılığın, her geçen yıl daha da büyüyeceğini ve farkındalık oluşturacağını umut ediyoruz."

Samsun

Samsun Atakum Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini süsledi.

Kadınlar, Atakum Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Kursu ekibinin katılımıyla zeybek ve horon oynadı.

Samsun Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Hasret Subaşı, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla süslendiklerini söyledi.

Ordu

Ordu'da yaklaşık 300 kadın, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi sahilindeki iskele önünde toplandı.

Ordu sahilinde şarkılar eşliğinde 5 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Tayfun Gürsoy Parkı'nda tamamladı.

Kadınlar, yaklaşık bir saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Elazığ

Elazığ'da 60 kadın, renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Ahmet Aytar Meydanı'nda toplanıp trafiğe kapatılan şehir içerisinde bisiklet sürdü.

Antalya

Antalya'da renkli kıyafetler giyen ve bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 200 kadın, Konyaaltı Caddesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Burada tura başlayan kadınlar, Güllük ve Işıklar caddelerini takiben turlarını Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Kent Parkı'nda noktaladı.

Isparta

Isparta'da yaklaşık 50 kadın, rengarenk süslenmiş bisikletleriyle Isparta Belediyesi önünde toplandı. Mimar Sinan Caddesi'nde şarkılar eşliğinde 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Demirköprü mevkisinde tamamladı. Yoldaki vatandaşlar alkışlarla kadınlara destek verdi.

Turun tamamlandığı noktada şarkı söyleyip eğlenen kadınlar, etkinliği tamamladı.

Edirne

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi.

Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan, burada yaptığı konuşmada, bisikletin kent yaşamının bir parçası, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Tekirdağ

Süslü bisikletlerine binen kadınlar, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanından Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne giderek, başlangıç noktasına kadar yalaşık 7 kilometre pedal çevirdi.

Kaynak: AA