Ordu'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

Türkiye genelinde bu yıl 6.'sı düzenlenen bisiklet turuna rengarenk ve süslenmiş bisikletleriyle katılan kadınlar, Ordu Altınordu Taşbaşı Mahallesi sahilindeki iskele önünde toplandı.

5 kilometre pedal çevirdiler

Ordu sahilinde şarkılar eşliğinde 5 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Tayfun Gürsoy Parkı'nda tamamladı.

Kadınlar, yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Bisiklet turunu düzenleyen Meryem Odabaş, Ordu'da bu yıl 3.'sünü yaptıkları etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

"Bu bir farkındalık eylemidir"

Haftalar önce sosyal medya aracılığıyla etkinliği duyurduklarını belirten Meryem Odabaş, "Bu bir farkındalık eylemidir. Amacımız, bisikleti yaşamımızın bir parçası haline getirmek ve daha fazla kadının bisiklet kullanmasını sağlamak. Ayrıca bisiklete herkesin binebileceğini göstermek istiyoruz. Her şeyden önce gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Nuran Güler ise, "Ordu'da böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyuz. Bütün kadınlar süslendik ve bu etkinliğe katıldık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam eder" diye konuştu.

Çiğdem Şanlı da, etkinliği sosyal medya üzerinden duyduklarını dile getirerek, "Hiç düşünmeden katıldık. Bizim gibi meraklı birçok kadının buraya geldiğini gördük. Bundan sonra da devamının yapılması taraftarıyız" ifadelerini kullandı.

Hanife Gedik ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, katılımın yüksek olduğunu, bundan sonraki yıllarda daha fazla katılımla bu etkinliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA