10 yıldır topladığı eski eşyaları evinin garajında sergiliyor

Ordulu Seyfettin Gözükan'ın garajında sergilediği eski eşyalar görenlerin ilgisini çekiyor.

10 yılda bin civarında eşya topladı

Altınordu Bucak Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Seyfettin Gözükan, yurt dışında emekli olduktan sonra eski ve tarihi eşyalara merak saldı.

Yaklaşık 10 yıldır bin civarında eşya toplayan Gözükan, bunları evinin altında bulunan garajda sergiliyor.

Çoğunluğu eskiden köylerde kullanılan ürünlerden oluşan eşyaların bir kısmını satın alan Gözükan, bir bölümünü ise kendisine hediye eden yakınları sayesinde koleksiyonuna kattı.

Vatandaşların ziyaretine açık

Seyfettin Gözükan'ın aralarında 150 yıllık eşyaların da bulunduğu sergisini dileyen vatandaşlar gezebiliyor.

Yaklaşık 10 yıl içerisinde binin üzerinde eski zamanlardan kalma eşyaları biriktirdiğini, bunlar arasında çok değerlilerin de olduğunu anlatan Seyfettin Gözükan, müzeye çevirdiği garajını herkesin ziyaretine açtığını söyledi.

Gözükan, vatandaşların garajı gördüklerinde çok şaşırdığını belirterek, bazılarının eşyalarını istediğini ancak vermediğini dile getirdi.

"Ben burada huzur buluyorum"

Müzeye çevirdiği garajı güvenlik kamerasıyla korumaya çalıştığını söyleyen Gözükan, "Ben burada huzur buluyorum. Günümün büyük bölümünü burada geçiriyorum. İnsanların buraya gelip eski günlere ait eşyaları görmesi ve tarihe yolculuk yapması beni mutlu ediyor" dedi.

Gözükan, garajında saat, telefon, küp, vazo çeşitleri fotoğraf makinesi, bıçak, çan, terazi, beşik ve kazan gibi çok sayıda eşya olduğuna dikkat çekerek, fırsat buldukça yeni eşyalar edinmeye çalıştığını aktardı.

Kendisine imkan verilmesi durumunda eşyaları şehir merkezindeki bir dükkanda sergilemek istediğini ifade eden Seyfettin Gözükan, belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden bu konuda destek istedi.

Kaynak: AA