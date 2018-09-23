  • 23 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.294
    EURO 7.396
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Su kanalına düşen dağ keçisini Kıbrıs gazisi kurtardı

Su kanalına düşen dağ keçisini Kıbrıs gazisi kurtardı

Erzincan Demirköy'de yaşayan 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nevzat Aydın, köy yolu güzergahında bulunan su kanalına düşen dağ keçisini tek başına kanala girerek kurtardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Su kanalına düşen dağ keçisini Kıbrıs gazisi kurtardı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Demirköy'de, bir hidroelektrik santraline ait 6 kilometre uzunluğundaki açık su kanalı civarında yürüyüş yapan Nevzat Aydın, bir yavru dağ keçisinin kanala düştüğünü gördü. 

Yavrunun yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanaldan çıkamadığını fark eden Aydın, hayvanı kurtarmak için köydeki arkadaşlarından telefonla yardım istedi.

Yavru keçiyi kurtarmak için su kanalına indi

Köydekilerin gecikmesi üzerine yavruyu kurtarmak için tek başına su kanalına inen Nevzat Aydın, kendisinden ürkerek kaçan yavru dağ keçisini bir süre sonra yakaladı.

Kucakladığı yavru ile kanaldan çıkamayan Aydın, olay yerine gelen köylülerin sarkıttığı ipi kullanarak dağ keçisiyle kanaldan çıkmayı başardı.

Zaman zaman su kanalına düşüp ölen dağ keçisi yavrularına rastladıklarını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Bu yavrunun da öyle olmasını istemedim. Dağ keçisini bir süre sevdikten sonra tekrar doğaya saldım, onu kurtardığım için çok mutlu oldum. Kanalın etrafının tel örgülerle kapatılması ve hayvanların karşıdan karşıya geçebilmeleri için belirli noktalara köprü yapmalarını istiyoruz." 

Kaynak: AA

Etiketler: su kanalı, nevzat aydın, kıbrıs gazisi, keçi, erzincan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER