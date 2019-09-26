İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, faytoncularla ilgili mevzuatın tamamlanmasının ardından faytona koşulan 32 at ve 16 fayton satın alındı.

Zabıta ekiplerinin operasyonunda ele geçirilen 4 hayvanla birlikte sayıları 36'ya ulaşan atlar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Parkta bakıma alınan atlara yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerin verildi, temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemi kuruldu ve yaşam alanları düzenli olarak temizlendi.

Kaynak: AA