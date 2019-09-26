Yaşam
Faytona koşulan atların yeni evi Doğal Yaşam Parkı oldu26 Eylül 2019 Perşembe 14:19 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 14:37
İzmir'de çalışmalarına izin verilmeyen faytonculardan alınan ve zabıtanın operasyonunda ele geçirilen 36 at, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, faytoncularla ilgili mevzuatın tamamlanmasının ardından faytona koşulan 32 at ve 16 fayton satın alındı.
Zabıta ekiplerinin operasyonunda ele geçirilen 4 hayvanla birlikte sayıları 36'ya ulaşan atlar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.
Parkta bakıma alınan atlara yonca karışımı yem ve diğer katkılı yiyeceklerin verildi, temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemi kuruldu ve yaşam alanları düzenli olarak temizlendi.
Kaynak: AA
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