Amasya’nın Taşova ilçesinde oturan Fahriye Yavuz, eşi vefat ettikten sonra oğluyla birlikte yaşamaya başladı.

Günün çoğunu beslediği Boncuk, Pamuk ve Mercan isimli kedileriyle geçiren Fahriye Nine, onları doğduklarından bu yana beslediğini söylüyor.

Gösterdiği şefkat karşılıksız kalmayan Fahriye Nine'nin, kedisi Mercan ile görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.