Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fahriye Nine'nin kedi sevgisi yürekleri ısıttı
Amasya'da yaşayan Fahriye Nine ve kedisinin sevgi dolu anları sosyal medyada defalarca izlendi.
Amasya’nın Taşova ilçesinde oturan Fahriye Yavuz, eşi vefat ettikten sonra oğluyla birlikte yaşamaya başladı.
Günün çoğunu beslediği Boncuk, Pamuk ve Mercan isimli kedileriyle geçiren Fahriye Nine, onları doğduklarından bu yana beslediğini söylüyor.
Gösterdiği şefkat karşılıksız kalmayan Fahriye Nine'nin, kedisi Mercan ile görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Etiketler: Amasya
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