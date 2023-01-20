Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Bursiyeri Karlıgaş Ömirbayeva, lisans sonrası eğitim için Türkiye'yi tercih etti.

Ömirbayeva, 16 yıldır Kazakistan'ın önde gelen ulusal hava yolu şirketinde çalışıyor.

YTB bursiyeri, 2011-2014 yıllarında hava yolu şirketinin İstanbul şubesinin başındaydı. Görevi ve eğitimi bitti ancak Türkiye, artık en sık ziyaret ettiği ülke.

''Türkiye'de büyüdüm diyebilirim''

Türkiye'de 9 sene kaldığını belirten Ömirbayeva, ''Türkiye’ye seyahatim, güzel bir maceram 92’de başladı. Toplam dokuz sene Türkiye’de kaldım. Hem lisansımı hem yüksek lisansımı Türkiye’deki üniversitelerde tamamladım. Hatta bazen kendimi arkadaşlarıma tanıttığım zaman ben Türkiye'de büyüdüm diyebilirim. Türkiye size ne kazandırdı diye sordukları zaman hoşgörüyü, misafirperverliği, insanlar arasındaki böyle içtenlikle iletişimi, bir çocuk olarak tek başına ayakta durabilmeyi diyebilirim'' dedi.

Ömirbayeva, Türkiye’den mezun diğer arkadaşlarıyla bağını hiç koparmadı.

Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneği çalışmalarında da yer alıyor.

