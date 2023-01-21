Kemah ilçesinde yetiştirilen ince kabuklu ceviz, yüksek yağ oranı ve kendine özgü tadıyla rağbet görüyor.

Kentte kuruyemiş sektöründe yaygın kullanılan cevizin 2015'te 1975 dekar olan üretim alanı, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 6 bin dekara ulaştı.

Yörede coğrafi işaretli ürünlerin de aralarında bulunduğu saruç, lök tatlısı, köme, pestil ve baklavaya lezzet katan cevizin tescil edilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde çalışma yapılıyor.

Tescil çalışmaları 2021'de başlayan cevizin bu yıl coğrafi işaret alması ve bununla yöreye katma değer sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Kemah ilçesinde yıllardan beri ceviz üretimi yapıldığını söyledi.

"Coğrafi işaretle sofralardaki değeri de artacak"

Kemah cevizinin coğrafi işaret alması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvuruda bulunulduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Kemah cevizine alınacak coğrafi işaret ile bu ürünün sofralarımızdaki değeri de artacak. Son yıllarda yapılan projeler ve üreticilerimizin ilgisiyle ceviz üretimimiz 3 kat arttı. Burada en önemli kriterlerden bir tanesi coğrafi işaret. Coğrafi işaret için Kemah ilçe müdürlüğümüz başvurusunu yaptı. İnşallah bu yıl Kemah cevizi coğrafi işareti alarak tescillenmiş olacak."

Şahin, Bakanlığa sundukları "Atıl durumda olan yamaç tarım arazilerinin tarıma kazandırılması" projesi kapsamında meyilli atıl arazilerde de ceviz üretiminin yapılacağını, ürünün yöre halkı için çok değerli olduğunu belirtti.

Kemah cevizinin bölgede coğrafi tescil işaretine sahip birçok ürünün içerisinde ham madde olarak kullanıldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kemah cevizi halkın kuruyemiş olarak tükettiği ve vazgeçemediği ürünler arasında yer almaktadır. Biz bu ürünün gelişmesi için il müdürlüğü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bölgemizde coğrafi tescil işaretine sahip saruç, Kemaliye ilçemizde üretimi gerçekleştirilen lök tatlısı ve yine ilimizde, Gümüşhane'de üretilen pestil ile kömenin vazgeçilmez ana hammaddesi arasında yer almaktadır."