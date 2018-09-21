Evleri yanan aileye valilik sahip çıktı

Sivas'a 25 kilometre uzaklıktaki Dayıderesi mezrasında Süer ailesine ait ev, ahır ve samanlıkta 23 Temmuz günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında Süer ailesine ait ev, 4 ağıl, ahır ve 2 samanlık tamamen kül oldu. Olayın ardından evli ve 4 çocuk babası Adem Süer, Sivas Valiliği'ne müracaat etti.

Sivas Valiliği ağustos ayında Süer ailesine içerisinde birer oda, mutfak, banyo ve tuvalet bulunan 2 konteyner ev gönderdi.

Süer, köyde çiftçilikle uğraştığını ve kredi çekerek küçükbaş hayvan aldığını söyledi.

"Ağaçların altında kendi imkanlarımızla kalıyorduk"

Süer, iki ay önce çıkan yangında hayvanlarının barınaklarını, evlerini kaybettiklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Valiliğe müracaat ettik ve Vali Davut Gül ile görüştük, durumumuzu anlattık. Vali Bey gerekli yerlere talimatları verdi, Kızılay, AFAD gibi kurumlara. Yangından bir ay sonra konteynerlerimiz geldi. İçerisine henüz elektrik ve su bağlanmadı. Konteynerler gelene kadar dışarıda ağaçların altında kendi imkanlarımızla kalıyorduk."

Eşi, 4 çocuğu, annesi ve babasıyla 2 konteynerde kaldıklarını dile getiren Süer, konteynerde ısınma sistemi olmadığını, yaklaşan kış mevsimi öncesi yetkililerden bu konuda destek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA