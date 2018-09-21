Malatya'da hayvanat bahçesinde sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Orduzu Pınarbaşı'nda yaptırılan hayvanat bahçesindeki hazırlıklar son aşamaya geldi.

İçerisinde yer alan büyük ve geniş kafeslerle 50 türden 500 hayvanı misafir edecek bahçe, birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edildi.

Hayvanların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürmesi için bahçeye ve içerisindeki ağaçlara büyük özen gösterildi.

Kafeslerde ve hayvanların bulunacağı alanlardaki peyzaj düzenlemesi de dikkat çekiyor.

Millet bahçesine dönüşüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, insanların girdiği andan itibaren huzur bulacağı bir yeri hizmete sokacaklarını, proje boyunca daha önce park olan yerdeki ağaçların hepsinin de korunduğunu söyledi.

Polat, yürüyüş yolları, suyu, yapay şelalesi, çocuk parkı, kafeteryasıyla alanı adeta bir millet bahçesine dönüştüğünü belirterek şunları konuştu:

"Burası aynı zamanda da bir hayvanat bahçesi. Malatya'nın ötesinde hayvanat bahçesi yok. Bölge için büyük önem arz etmekte. Buradaki hayvanat bahçesi sadece Malatyalı kardeşlerimiz için değil. Önce bölge sonra Doğu Anadolu'nun bütünü için. Öğrencilerimizin, hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın gelip ziyaret edebilecekleri bir yer haline gelecek."

"Bölgenin cazibe merkezi haline gelecek"

Hayvanat bahçesinde 50 türden 500 hayvanın misafir edileceğini, aslan, kaplan, maymun gibi türlerin de bahçe içerisinde görülebileceğini belirten Polat şunları söyledi:

"Buradaki öğrencilerimiz, çocuklarımız Malatya'nın dışına giderek hayvanat bahçesi ziyaretleri gerçekleştiriyorlar ama artık önce Malatya'daki misafirlerimiz buraya gelecek, daha sonra da bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Sivas, Elazığ, Adıyaman gibi illerimizden günübirlik ziyaretlerle buraya gelinebilir."

"Ay sonu ziyarete açacağız"

Polat, hayvanat bahçesindeki hazırlıkların bu ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Hazırladıkları "112 Acil Eylem Planı" kapsamında yer alan projeyi bitirmenin ve verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu da ayrıca yaşadıklarını belirten Polat, "Bu ay hazırlıklarımız bitecek ve ay sonu ziyarete açacağız" dedi.

Kaynak: AA