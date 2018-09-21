Göçerlerin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu

Tunceli'de yüksek rakımlı yaylalarda 3 ay konaklayan göçerler, zorlu ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda Ovacık'a ulaşıyor.

Burada belirli alanlarda çadırda konaklayan göçerler, sürülerini birkaç gün dinlendirerek yeniden yola koyuluyor.

Göçerler, kilometrelerce yol katettikten sonra köylerine ulaşıyor.

"15 gün boyunca Ovacık-Hozat arası yolda gideceğiz"

Göçerlerden Turgut Bakır, Hozat'ın Çağlarca Köyü'nden Ovacık'a gelerek yaylaya çıktıklarını söyledi.

Yayla yaşamının zor olduğunu belirten Turgut Bakır, "Eylül ayının ilk haftasında, havaların soğumasından dolayı yağış oluyor. Bizler de bu nedenden dolayı tekrar geri dönüş yoluna düşüyoruz. Sürülerimizi yaylalardan köyümüze kadar yayan götürüyoruz. Yaklaşık 15 gün boyunca Ovacık-Hozat arası yolda gideceğiz" dedi.

Munzur Dağı eteklerinde sürü otlatıyor

Şanlıurfa'dan Ovacık'a gelerek çobanlık yaptığını belirten İbrahim Live ise Munzur Dağı eteklerinde sürü otlatarak geçimini sağlıyor.

Yayla mesaisi nedeniyle ailesini çok özlediğini söyleyen İbrahim Live, "Ailemi bırakıp Ovacık'ta çobanlık yapmaya geldim. Yaylada koyunları otlatırken tek başınaydım. Mılla Dağı'nda sezonu bitirdik. Yola çıktık. Yayladan indikten sonra Harami Dere'de bir gün konakladık. Koyunlarımız dinlendikten sonra tekrar yola çıktık. İki gündür ben Ovacık'tayım. Hozat üzerinden Çemişgezek tarafına gideceğiz. Yolda çok kurt var. Yolculuğumuz yavaş yavaş devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: AA