AVM yöneticiliğini bırakıp köyünde hayvancılığa başladı

İstanbul'da AVM'lerde yöneticilik yaparken devletten aldığı hibe desteğiyle köyünde 1,5 milyon lira yatırım yapan Eyüp Soydemir'in 1,5 yıl önce satın aldığı 150 küçükbaş hayvan sayısı da geçen sürede 600'e yaklaştı.

Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için çiftlik kurdu

Eyüp Soydemir, Üsküdar'da doğduğunu, hem okuyup hem ticaret ile uğraştığını, okul bittikten sonra tamamen ticarete atıldığını söyledi.

Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli AVM'lerde yönetici olarak çalıştığını ancak İstanbul'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, ailesiyle yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini belirten Eyüp Soydemir, 2 yıl önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.

"150 küçükbaş hayvan ile başladım, hayvan sayım 600'e yaklaştı"

Bunun üzerine 300 dönümlük arazilerinin bulunduğu Bilecik'te bu işi yapmaya karar veren Soydemir, eşinin de kabul etmesiyle hazırladığı projeyle hibe desteği için ilgili kurumlara müracaat etti.

Eyüp Soydemir, "2016 yılında inşaatına başladık. Yaklaşık bir sene inşaat sürecimiz oldu. 2017'nin ilk aylarında hayvanlarımızı aldık. Yaklaşık 1,5 senedir burada hayvan bakıyorum. Hamdolsun memnunum. 1,5 milyon liraya yakın para harcadım buraya. Tabii eksiklerimiz var. 150 küçükbaş hayvan ile başladım, hayvan sayım 600'e yaklaştı. İki yılda 3 doğum elde ediyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra üçüncü doğumlar başlayacak" diye konuştu.

"İstanbul hiç aklıma gelmiyor"

Girişimci Eyüp Soydemir, köyde sağlıklı beslendiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Burada sağlıklı yaşıyoruz, stres yok. Cep telefonunu bir kenara koyuyorsun, cüzdan zaten taşımıyorsun. Ekmeğini kendin yapıyorsun, yumurta taze, her şey sağlıklı, süt günlük. İstanbul hiç aklıma gelmiyor çünkü İstanbul'da gelirin ne kadar yüksek olursa olsun ne kadar iyi bir şey almaya da çalışsan burası gibi olmuyor. Organik satan bir marketten alışveriş yapsanız bile burada kümesten yumurta almak çok farklı bir şey."

Kaynak: AA