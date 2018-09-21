"İsraf değil mama olsun" projesiyle hayvan barınağına yiyecek desteği

Bolu Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki Merkez, Kadın Doğum ve Çocuk ile Köroğlu ünitelerinin yemekhanelerine asılan afiş ve broşürlerde sağlık çalışanlarına çağrıda bulunan hastane yönetimi, "Lütfen yemeğiniz bittikten sonra tabağınıza kürdan, peçete ve ıslak mendil atmayınız. Unutmayın artan yemeklerimiz hayvan barınağındaki küçük dostlarımıza gidecektir" mesajına yer verdi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Muhammet Mustafa Gürdal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"İsraf değil mama olsun" sloganıyla yola çıkarak gıda israfını engellemek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek adına böyle bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

