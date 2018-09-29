Evinde anne tarlada çiftçi iş yerinde patron

Bilecik Osmaneli'ne bağlı Sarıyazı köyünde çiftçi bir ailede tarım işlerine yardım ederek büyüyen 38 yaşındaki Öznur Kurt, İznik'te aldığı lise eğitiminden sonra çalışma hayatına başladı.

Çocuk gelişimi eğitimi alıp, anaokulunda bir süre stajyer öğretmenlik yapan Kurt, daha sonra çalışmaya başladığı beyaz eşya servisinde yöneticiliğe kadar yükseldi.

Anne, çiftçi, patron

2003 yılında dünyaevine giren Kurt, bu sürede yaşlanan çiftçi anne ve babasına tarla işlerinde yardımcı olmayı sürdürdü. Biri 8, diğeri 13 olmak üzere 2 çocuk annesi olan Öznur Kurt, geçen yıl İznik'te beyaz eşya mağazası açtı.

Kısa sürede işlerini büyütüp 6 kişiyi istihdam eden Kurt, evinde 2 çocuğunun her türlü ihtiyacını karşılayan anne, ailesine ait tarlada hafta sonları çiftçi, iş yerinde de patron olarak kadınların her işi başarıyla yapabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

Her şey çocukları için

Öznur Kurt, toplumda kadınların daha şefkatli, yönetici kabiliyetine sahip ve kapsayıcı olduğunu belirterek, sorumluluk alma konusunda kadınların erkeklerden daha duyarlı olduklarını söyledi.

Çiftçi 3 çocuklu bir ailenin kızı olarak 2 oğlu büyümeye başlayınca kendi işinin patronu olmak istediğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 yıl kadar bir beyaz eşya servisinde çalıştım. Beyaz eşyanın her özelliğini öğrendikten sonra çok sevdiğim markayı geçen yıl yaşadığım yere getirerek mağaza açtım. Çok kısa zamanda insanlar beni sevdiler. Bu sayede çevre il ve ilçelere satış yapmaya başladım. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Her şey çocuklarımız için. Eşim devlet memuru, işe erken gitmesi gerekiyor. Güne saat 06.00'da başlıyorum. Çocuklarıma kahvaltılarını hazırlıyorum, oyunlar oynuyoruz. Aynı zamanda okul aile birliğinde yöneticiyim. Okuldaki tüm öğrencilerin de ihtiyaçlarına kendi çocuklarım gibi koşturuyorum."

"Kadın her şeyi başarır"

Öznur Kurt, hafta sonları çiftçi ailesinin yanına gidip domates, biber, patlıcan, kabak ekim ve hasadı ile çapasına yardımcı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İş yerimde 6 kişiyi de istihdam ediyorum. Kadın her şeyi başarır. Erkeklerin yaptığı her işi kadınlar da yapar. Evde oturarak hiçbir şey olmuyor. Hem ev işi hem de kendi işini yapamayacak kadın yoktur. Eşimizle de ilgileniriz, çocuklarımıza da bakarız, işimizde de başarılı oluruz. Yeter ki kararlı olalım."

Kaynak: AA