Evi ve dükkanı yıkılınca konteyner kentin "bakkal amcası" oldu

Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere altında bakkalı bulunan 3 katlı ailesine ait binada yakalanan 47 yaşındaki Sabahattin Pınar, eşi ve 5 çocuğu sağ kurtuldu.

Depremde yan yatan ve ağır hasarlı raporu verildikten sonra yıkılan binanın yakınında bir süre ailesiyle çadırda kalan Pınar, daha sonra konteyner kente yerleşti.

Bakkallıktan vazgeçemeyen Pınar, ailesinin geçimini sağlamak için kendisine verilen konteyneri bakkal dükkanına çevirdi.

Konteyner kentin bakkal amcası olan Pınar, depremin acı hatıralarını geride bırakmak istiyor.

"Mecbur çalışacağız, hayat devam ediyor"

Sabahattin Pınar, depreme yakalandığı evden çocuklarını çok zor dışarıya çıkarabildiğini ve deprem günü şiddetli yağış olduğunu söyledi.

Depremden dolayı binalarına ağır hasarlı raporu verildiğini anlatan Pınar, "Belediye acil olarak bir hafta içinde evi yıktı, 3 daire ve altında daha önce market olarak işlettiğim dükkanım vardı, depo olarak da kullanıyordum. Konteyner kente taşındık ailemle, zor ama ne yapacağız, başka çaremiz yok. Allah devletimize zeval vermesin, ne yapsın devletimiz, buna da şükür" dedi.

Pınar, geçici barınma merkezinin yönetiminden izin alarak kendisine verilen bir konteyneri bakkal dükkanına çevirdiğini ve ailesinin rızkını kazanmaya çalıştığını söyledi.

Açtığı dükkanla birlikte depremin acısını az da olsa unuttuklarını kaydeden Pınar, şöyle konuştu:

"Biz daha önce de depremler gördük. Ama böylesini hiç görmedik. Yani bu durmadı, durmayınca mecbur kaçtık. Zor bir süreç ama ne yapacağız. Mecbur şimdi çalışacağız, hayat devam ediyor. Şükür ekmeğimize bakıyoruz. Parkın içinde bir bakkal dükkanı açtım hem çocuklarımız oynuyor hem de alışverişlerini yapıyor. Aylıkla çalışan insanlar var, onlara da veresiye yazıyorum. Ne zaman parası olursa o zaman getirip veriyor. Ben toptancıya gidince de yerime eşimle ve oğlum bakıyor. Konteyner kentin içinde bakkal olduğu için çocuklar daha çok seviniyor, yani çocukların bakkal amcası oldum. Buradaki insanlar mutlu olduğunda bizler de mutlu oluyoruz."

Konteyner kent yönetiminin de bir ihtiyaçları olduğu durumda kendilerine yardımcı olduğunu kaydeden Pınar, çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığını anlattı.

Pınar, "Burada yaşam güzel şu an. Çocuklara yönelik etkinliklerle depremi unutturmaya çalıştırıyorlar. Yeni yeni psikolojileri düzelmeye başladı." ifadesini kullandı.