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Yaşam
AA 09.02.2024 11:20

"Eskimo usulü" balıkçılıkla ekmeklerini buzun altından çıkarıyorlar

Kars'ın Susuz ilçesinde tamamen buzla kaplanan Aygır Gölü'nde yıllardır "Eskimo usulü" balık avcılığı yapılıyor.

Yüzeyi tamamen donan 2 bin 300 rakımdaki gölde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 30 santimetre oldu.

Bazı bölge sakinleri hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düştüğü kış mevsiminde boş zamanlarını balık avlayarak değerlendiriyor.

İlçede besicilik yapan 43 yaşındaki Nurhak Yazar da 30 yıldır kış mevsiminde "Eskimo usulü" balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Sabah buzlu göle ulaşan Yazar, kazma yardımıyla suya ulaşana kadar oyuklar açıyor.

"Eskimo usulü" balıkçılıkla ekmeklerini buzun altından çıkarıyorlar

Buz altına bıraktığı ağları birkaç gün bekletiyor

Ağlarını açtığı bu oyuklara bırakıp birkaç gün bekleten Yazar, daha sonra tekrar bölgeye gelip nasibini topluyor.

Balıkçı Nurhak Yazar, sabahın erken saatlerinde buz kırma mesaisiyle işe başladığını söyledi.

"Eskimo usulü" balıkçılıkla ekmeklerini buzun altından çıkarıyorlar

Erken saatlerde kalkıp işe koyulduğunu ifade eden Yazar, "Sabah hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz, tipi ve kar yağışı olmazsa göle geliyorum. Balıkçılık yapıyorum, ne çıkarsa artık, Allah bereket versin. Tuttuğum balıkları satmaya çalışıyorum, bazen de eve götürüyorum." dedi.

"Eskimo usulü" balıkçılıkla ekmeklerini buzun altından çıkarıyorlar

Yazar, buzun altına günler öncesinde bıraktığı ağları, daha sonra toplamak için tekrar geldiğini belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 20-25 derecelerde. Ekmeğimizi buzun altından çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önce deldiğimiz yerlerde ağları çekiyoruz." diye konuştu.

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Balıkçılık Kars
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