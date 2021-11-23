İstanbul'da yaşayan Nurcihan Avcı, eşi Aycan Avcı'ya 50'nci yaş gününde sürpriz bir hediye vermek istedi.

Kitapları çok seven eşinin kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirme karar alan Avcı, Türk Kütüphaneciler Derneğinden destek istedi.

Bunun üzerine kütüphanesi olmayan Çaldıran ilçesine 35 kilometre mesafede İran sınırında bulunan Yukarıdikme İlk ve Ortaokulu Müdürü Zeynalabidin Durgaç ile iletişime geçen Avcı, okula bir kütüphane kurma sözü verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan Avcı, öğretmen ve idarecilerin de desteğiyle okulun kullanılmayan bir bölümünü eşinin isminin verildiği "Aycan Avcı Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

İçine raflar, oyun grupları, çalışma masaları ve bilgisayar kuran Avcı, 5 bin kitap kapasiteli kütüphaneye ilk etapta 2 bin 500 kitap yerleştirdi.





"En uzak ve ulaşımı en zor olan bir yer seçtik"

Avcı, uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine açtıklarını söyledi:

"En uzak ve ulaşımı en zor olan bir yer seçtik. Çocukların kitaplarla, kütüphaneyle buluşmalarını görmek inanılmaz bir duygu, tarif edilemez. O çocuklar çok okuyacaklar, bizler de onlarla gururlanacağız. Eşimin en büyük hayali de buydu. Bu da onun en mutlu günü oldu."

"Kitap okuma oranı arttı"

Okul Müdürü Durgaç da 500 öğrencinin eğitim gördüğü 11 derslikli okulda kütüphaneye kavuşmanın heyecanını ve mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Durgaç, "Daha önce kütüphanemiz yoktu. Şimdi kütüphanemiz var ve öğrenciler kitap okumak için can atıyor. Kitap okuma oranı arttı. Burayı etüt merkezi olarak değerlendiriyoruz." dedi.