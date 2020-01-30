Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'ni göreve geldikten sonra projelendirdiklerini ve yakın zamanda açmayı planladıklarını söyledi.

Müzenin ilgi çekiciliğinin yanında bilimsel çalışmalara da zemin hazırlayacağını anlatan Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bünyesinde yer alan laboratuvarlarla aynı zamanda Ar-Ge çalışmaların yapılmasına da imkan tanıyacak projenin bilim camiasına ve müze kültürüne katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, bir üniversite müzesi olmasının yanı sıra biyoçeşitlilik alanında bir araştırma merkezi olarak da hizmet verecek şekilde tasarlandı."

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"Turizm açısından oldukça önemli"

Çomaklı, dünya üzerinde benzer müzelerin bulunduğunu vurgulayarak, müze için Rusya Bilimler Akademisine bağlı Zooloji Enstitüsü ve Komarov Botanik Enstitüsü ile protokol imzaladıklarına da dikkat çekti.

Büyük bir aşama kaydedilen müzenin açılış tarihiyle ilgili yakın zamanda bilgi vereceğini vurgulayan Çomaklı, şunları söyledi:

"Üniversite bünyesinde kurulumu tamamlanan ve nisanda açılması planlanan Ata Buz Müzesi'nden sonra böylesine değerli bir müzenin daha şehre kazandırılması turizm açısından oldukça önemli. Müzeler canlı bir organizmadır ve beslendikçe büyür. Bu nedenle çalışmalar aralıksız bir şekilde devam edecek."