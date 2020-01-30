Robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri Gonca Komşu ve Beytullah Akyüz ile yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda "Engel Dedektör" isimli uygulamayı geliştirdi.

Konum bilgisi ve fotoğraflar yetkili birime iletilecek

Öğrenciler tarafından geliştirilen bu uygulama, engelli rampalarının önüne park eden araçların konum bilgisi ve fotoğraflarını yetkili birimlere iletecek.

Selim Bozkurt isimli öğrenci, uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Projemizin amacı, engelli rampalarının önüne araç park edilmesini önlemek. Bizim buradaki amacımız engelli bireylerin, bisikletlilerin, bebek arabası kullananların ve yürüme zorluğu çekenlerin trafikte rahatça hareket edebilmesi. Örneğin sokakta yürürken bir engelli rampasının önüne araç park edildiğini gördünüz, telefonunuzu çıkartacak ve kişisel bilgilerinizi girdikten sonra konuma izin vererek maksimum 3 tane fotoğraf yükleyerek gönder fotoğrafına tıkladığınızda bu fotoğraflar ve bilgiler gerekli birimlere ulaşacak."

Uygulama, testleri başarıyla geçti

Robotik kodlama öğretmeni Gonca Komşu ise şu an aktif olarak kullanılabilen ve testleri başarıyla geçen uygulamanın 2 hafta içerisinde tamamen kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

Komşu, projenin diğer ayağı olan emniyet ve yerel yönetimlere yapılacak sunumun ardından, uygulamanın kullanılmaya başlanması için bir engel kalmayacağını belirtti.