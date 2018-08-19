Edremit'te geleneksel Sarıkız Hayrı yapıldı

Balıkesir Edremit'te 600 yıllık bir gelenek olan Sarıkız Hayrı yapıldı.

Edremit Kitap Fuarı dolayısıyla ilçede bulunan bir çok gazeteci ve yazar da etkinliğe katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Kazdağları ile ilgili bir çok efsane olduğunu söyledi.

Bu efsanelerden birinin Sarıkız olduğunu belirten Saka, şöyle konuştu:

"Sarıkız, Kavurmacılar'da yaşayan çok güzel bir kızmış. Babasının hacca gitmesinden sonra çıkan söylentiler üzerine babası kızını kesmeye karar vermiş. Kızına 'Kazdağları'na çıkalım.' diyor. Bunun üzerine birlikte Kazdağları'na çıkıyorlar. Değişik olaylardan sonra Sarıkız, uzun yıllar tek başına Kazdağları'nda yaşıyor."

Bundan dolayı her yıl ağustos ayının üçüncü pazar günü Sarıkız anısına mevlit okutulduğunu anlatan Saka, "Sarıkız Hayrı'na gelenlere yörenin geleneksel yemekleri keşkek, pilav, nohut, fırında patates ve et verilir, şerbet ikram edilir. Geçmişi yüzyıllara dayanan bu gelenek, uzun yıllardır yaşatılıyor" dedi.

Kaynak: AA