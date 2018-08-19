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Kurbanlık koyunları üst geçitten yürüterek hayvan pazarına götürüyor

Gaziantep İslahiye'de Hüseyin Durmaz'ın, satışa çıkardığı kurbanlık koyunları, üst geçidi kullanarak hayvan pazarına götürmesi görenlerin ilgisini çekiyor.

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Kurbanlık koyunları üst geçitten yürüterek hayvan pazarına götürüyor

Gaziantep'te besici Hüseyin Durmaz, Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkardığı 15 koyunu her gün Beyler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarına götürüyor.

Koyunlar üst geçitten geçiyor

Hüseyin Durmaz, pazara giderken hayvanları demiryolu üzerindeki üst geçitten karşı tarafa geçiriyor. Kurbanlık koyunların, üst geçidin merdivenlerini çıkıp geçmesi ilginç görüntüler oluşturuyor.

Koyunlarını güvenli bir şekilde pazara götürmek için üst geçidi kullandığını belirten Hüseyin Demir, "Hayvanlarım üst geçidi kullanırken zorlanmıyor. Bu şekilde hem güvenli hem de pazara giderken 5 kilometrelik yolu kısaltmış oluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: üst geçit, kurbanlık koyun, Gaziantep
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