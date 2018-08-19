Saraybosna'da Suriyeli çocukların kişisel eşyaları sergilendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle "Barış Herkesin Hakkı" konulu serginin açılışı yapıldı.

Savaş Çocukları Müzesi tarafından Savaş Çocukları Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Suriye'den Lübnan'a kaçan çocuklara ait kişisel eşyalar sergilendi.

Savaş Çocukları Müzesi Müdürü Amina Krvavac, Lübnan'dan getirilen eşyaların sığınmacı kamplarından bir yılda toplandığını belirterek, "Bu sergiyle 'savaşa hayır' mesajı vermek istiyoruz. Savaş olgusunu, dünyada devam eden silahlı çatışmalardan kaçan çocukların gözünden anlatmak istedik" dedi.

Krvavac, barışın herkesin hakkı olduğundan bahsetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde hazırlanan, savaştan kaçan çocuklara ait oyuncak, resim, eşya ve belgelerin yer aldığı sergide, her parçanın altında çocuklara ilişkin kısa bir özgeçmiş ve bilgi bulunuyor.

Kaynak: AA