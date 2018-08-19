Afrin'de görevli Mehmetçik'in leylek şefkati

Afrin'de görevli Mehmetçik tarafından kırsal alanda bitkin halde bulunan leylek, Hatay'daki tedavisinin ardından doğaya salındı.

4 günlük tedaviden sonra sağlığına kavuştu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de görevli askerlerin kırsal alanda bulduğu hasta leylek, Hatay Tabiatı Koruma Derneği'ne teslim edildi.

Sağ göz kısmında enfeksiyon, halsizlik ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan hayvan, dernekte görevli veteriner hekim Cihan Parlar tarafından yapılan 4 günlük tedaviden sonra sağlığına kavuştu.

"Mehmetçik, doğada yaralı veya hasta birçok türdeki hayvanı bırakmıyor"

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Afrin'de görevli Türk askerlerinin bulunarak kendilerine teslim ettiği leyleğin tedavisini üstlendiklerini belirtti.

Leyleğin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Öğünç, şunları söyledi:

"Klinikte 4 gün süren bakım ve tedavisi sonrası iyileşen leyleği Kırıkhan ilçesinde korunaklı sulak bir alanda doğaya saldık. Leylek burada kendine yeteri beslenme alanı ve yaşam alanı şansına sahip. Özellikle sınır hattı ve ötesinde görev yapan Mehmetçiğimiz doğada yaralı veya hasta buldukları birçok türdeki hayvanı bırakmıyor. Derneğimizle irtibata geçerek tedavilerinin yapılmasını sağlıyorlar."

Kaynak: AA