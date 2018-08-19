Görme engelli öğretmenin bungee jumping heyecanı

Muğla Seydikemer'de görme engeli 32 yaşındaki öğretmen Selami Çiftçi, bungee jumping yapmanın heyecanını yaşadı.

Karaçay Deresi'nin yanındaki alanda yapılan bungee jumping aktivitesine katılan Çiftçi, 50 metre yüksekliğe çıkarıldı.

Atlama yapmadan önce bir süre kaval çalan Çiftçi, havada mutluluğunu da türkü söyleyerek gösterdi. Çiftçi, yaşadığı heyecan dolu anlarını, eline bağlanan aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Parasailing ve rafting de yaptığını, ancak en yüksek adrenalini bungee jumping ile yaşandığından bahseden Çiftçi, "Bu gibi etkinliklerde kaval çalışıyorum. Bu videolarımı da sosyal medya hesaplarımdan yayınlıyorum. Öğretmenlik ve müzisyenliği bir arada yapıyorum. Müzisyen olarak bir yerlere gelmek istiyorum. Hayalim bir albüm yapıp, konserler düzenlemek" dedi.

Çiftçi, kişinin istedikten sonra gerçekleştiremeyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Kaynak: AA