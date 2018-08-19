Toros Dağları'nın kadın arıcıları bal üretimine hazırlanıyor

Toros Dağları eteklerinde yer alan Mersin Erdemli Hüsametli Mahallesi'nde 11 köylü kadın arı yetiştiriciliği alanında eğitim alıyor.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde meslek edindirme usta öğreticisi olan Zeynep Yıldız Mavi, sandal ağaçlarının yoğun olarak bulunması nedeniyle çok sayıda arıcının bahar aylarında kovanlarını getirdiği 850 metre rakıma sahip Hüsametli Köyü'nde meslek edindirme kursu için çalışma başlattı.

Teorik eğitimi tamamlayıp uygulamaya geçtiler

Kursa başvuruların başlamasının ardından kadınların da bölgelerindeki arıcılık faaliyetlerinden geri kalmalarını istemeyen Mavi, ikna ettiği 11 kadının da kursa katılmasını sağladı.

Kadınlar, mayıs ayından bu yana gördükleri teorik eğitimi tamamlayarak uygulama aşamasına geçti.

Zeynep Yıldız Mavi, Toroslar'ın eteklerinde yaşayan Yörük kadınlarının kurs açılması teklifine "’Bizim de mesleğimiz olsun" diyerek olumlu yaklaştıklarını söyledi.

"Kendi arılarıyla bal üretip satarak aile ekonomisine katkıda bulunacaklar"

Kadınların ev işleri ve hayvan bakımından arta kalan zamanlarında arıcılık kursuna katılmalarının takdir edilecek bir davranış olduğunu belirten Mavi, "Açtığımız arıcılık kursuna köyden 37 kişi müracaat etti. Bunların 11 tanesi kadınlardan oluştu. Kursu açtığımızda köylerindeki sandal ağacının çiçeğinden elde edilen balın çok şifalı olduğunu öğrendiklerinde kadınlarımız ayrı bir heyecana kapıldı" dedi.

Zeynep Yıldız Mavi, kadınların teorik eğitimlerde çok hevesli olduklarını, uygulama aşamasında da yeteneklerini ortaya koyduklarını vurgulayarak, gelecek günlerde kendi arılarıyla bal üretip satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak için çeşitli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

"Bizim de bir mesleğimiz olsun istedik"

Kursiyerlerden Havva Arslan arı yetiştiriciliğinin evde çocuk yetiştirmek kadar önemli olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Yıllarca Toroslar'ın zirvesinde koyun keçi otlattım. Halimizden memnunuz ancak bizim de bir mesleğimiz olsun istedik ve bu işe atıldık. Erkeklerin yanında kadınların da bu mesleği yapabileceğini görmek benim azmimi artırdı. İlk bal üretimini de sandal ağacından alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm kadınların arıcılık kurslarına katılarak, bal üretmenin zevkini de tatmalarını isterim."

Ayşe Keskin, bal üretecek seviyeye geldiği için mutlu olduğunu, en kısa sürede üretici olmak için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA