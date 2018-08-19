Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı yaylada Kuzu Kırpma Şenliği

Hakkari Bay Köyü Yaylası’nda Kuzu Kırpma Şenliği düzenlendi.

Her yıl şenlik düzenleniyor

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, aşırı sıcağa aldırış etmeden güneşin altında kuzularını büyük bir özenle kırptı.

Köylüler her yıl geleneksel olarak yapılan şenliği, bu yıl da huzur içinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Akrabalarımızla bir araya gelme imkanımız oluyor"

Köylülerden Şükrü Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu şenliğimize Hakkari dışında yaşayan yakın akrabalarımızı da davet ettik. Onlar da gelip yaylanın o güzel havasını teneffüs edip, bizimle sohbet etme imkanı buldu. Bu tür gelenekler sayesinde, yılda bir kez de olsa il dışında yaşayan yakın akrabalarımızla bir araya gelme imkanımız oluyor. Yüce rabbim bu birliğimizi ve huzurumuzu bozmasın."

Kaynak: DHA