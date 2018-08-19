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Hollanda'da Avrupa'nın en büyük havai fişek organizasyonu yapıldı

Her yıl büyük ilgi gören Hollanda Uluslararası Havai Fişek Festivali'nin 39'uncusu yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Festivalde yarışmanın kazananı İngiltere oldu.

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Hollanda'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Havai Fişek Festivali ile gerçekleştirilen yarışmayı İngiltere kazandı.

Lahey kenti sahilinde, Uluslararası Havai Fişek Festivali Scheveningen Vakfı'nın  organize ettiği dört gün süren festivale bu yıl Hollanda, Avusturya, Çin, İngiltere, Japonya, Belçika, Almanya ve İspanya katıldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu İngiltere'nin birinciliği elde ettiği yarışmada İspanya ikinci, Çin ise üçüncü oldu. Yarışmada geçen sene birinciliği İspanya kazanmıştı.

Avrupa'nın en büyük havai fişek organizasyonu kabul edilen ve büyük ilgi gören festivale her yıl yüz binlerce kişi katılıyor.

Kuzey Denizi'nde gemide düzenlenen festivalin yarışma bölümüne katılan takımlar, 15'er dakikalık süre zarfında patlattıkları havai fişeklerle hünerlerini sergilemeye çalışıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yarışma, Hollanda, fişek, festival
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