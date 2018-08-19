Safranbolu'dan bayram için 10 ton lokum

Karabük Safranbolu'da Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtmasıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçe, bayram tatiline umutlu girdi.

İncekaya Su Kemeri, Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan Safranbolu'da, tatilciler zamanda yolculuk yapacak.

"Safranbolu'da kültür turizmi var"

Safranbolu Turizme Katkıda Bulunan Esnaflar Derneği Başkanı Selahattin Koş, ilçede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla daha çok çevre illerdeki deniz turizminde yoğunluk yaşandığını anlatan Koş, şunları konuştu:

"Safranbolu'da kültür turizmi var. Gelen konuklarımızın sayısı fazla, özellikle Çin'den çok sayıda gelen misafirimiz var. İnşallah 9 günlük tatilde esnafımızın yüzü güler. Esnafımızın yüzü gülsün ki, bizler de memnun olalım. Otel ve pansiyonlar dolu şu anda. Tahmin ediyorum çok güzel bir bayram geçireceğiz."

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, iç turizmin yoğun geçeceğini söyleyerek, Kurban Bayramı için 10 ton lokum hazırladıklarını belirtti.

Helva, lokum ve şekerleme gibi 15 çeşit ürünleri olduğunu söyleyen Sezer şöyle konuştu:

"Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle herhangi bir stok yapmadık. Ama bayram içindeki yoğunluğa göre, arkadaşlarla görüştük, mesai yaparak gerekli talebi karşılamayı hedefliyoruz. Günlük üretim yapmaya gayret ediyoruz, bu da bizi Türkiye'deki diğer lokumlardan ayırıyor."

Kaynak: AA