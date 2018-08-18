Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfalı baklavacıların fazla mesaisi

Şanlıurfalı baklavacılar Kurban Bayramı dolayısıyla gelen siparişleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Şanlıurfa'ya has sade yağ, sert buğday unu ve Antep fıstığı kullanılarak yapılan baklava, bayramlarda misafirlere ikram edilen tatlıların başında geliyor.

Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirebilmek için çalışmalarını hızlandıran baklava ustaları, fazla mesai yapmaya başladı.

Kilogramı 60-100 lira arasında değişen cevizli ve fıstıklı baklavalar, yurt içi ve yurt dışından da talep görüyor.

Baklavacı Mehmet Üstüneller, bayram öncesi işlerinde artış yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen siparişleri yetiştirmekte de de zorlandıklarını anlatan Üstüneller, "Bayram arifesinde işlerimiz çok arttı. Fazla mesai harcayarak kaliteden ödün vermeden siparişlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. İnternet üzerinden yapılan siparişleri yetiştirmekte zorlandığımız için geçici olarak siteyi kapattık. Aldığımız siparişleri yollamak için gayret ediyoruz" dedi.

"Çölyak hastaları bayramda tatlısız kalmasın"

Yaklaşık 3 yıl önce çölyak hastaları için glutensiz baklava üretimini başlatan Üstüneller, çölyak hastalarının bayramda tatlı yiyebilmeleri adına özel bir gayret harcadıklarını anlattı.

Kaynak: AA