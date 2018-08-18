Fransız genç Müslüman oldu

Osmaniye'de bir Türk vatandaşıyla evlenme hazırlığında olan 27 yaşındaki Thibault Yann Schuler, nişanlısı ve ailesi sayesinde tanıştığı İslamiyet'i severek, Müslüman olmaya karar verdi.

Müftülüğe başvuran Schuler, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve şahitler önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Schuler, Müslüman olmasının ardından "İbrahim" adını alırken, Tahiroğlu nişanlı çiftin dini nikahlarını da kıydı.

Müftü Ali Rıza Tahiroğlu, Schuler'e Kur'an-ı Kerim ile İslam ilmihali hediye etti.

Kaynak: AA